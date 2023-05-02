Было три взрыва? В России рассказали подробности подрыва белорусского поезда

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 02.05.2023 11:35 , Обновлено: 02.05.2023

Пока официальные власти и силовики в России не спешат поделится подробностями подрыва белорусского грузового состава в Брянской области. Однко местные СМИ сообщили неофициальные детали.

Тг-канал База утверждает, что на самом деле было три взрыва. Это следует из трёх точек контакта, обнаруженных на самом поезде (другой источник сообщает о двух). Если изначально говорилось о 200 граммах взрывчатки в тротиловом эквиваленте, то теперь речь идёт о 10 кг основной мины и ещё двух по 200 грамм.

Издание сообщило, что диверсанты “довольно долго следили за путями - в 100 метрах от взрыва были найдены 2 окурка, 2 пачки от сигарет, пустая банка из-под пива и упаковка от супа быстрого приготовления Роллтон”.

На месте засады следователи обнаружили фрагмент обгоревший электропроводки и куски проводов.

Всего во время взрыва было повреждено 6 метров рельсов (менять же пришлось 100 м) и 4 бетонные шпалы. А воронка от взрыва лостигает 2,5 метров глубины и 1,5 метров в диаметре. Тг-канал сообщил, что тепловоз и 4 вагона белорусакого поезда полностью сгорели. При этом из бака тепловоза вылилось 12 тонн дизельного топлива.

Следователи уже составили фоторобот одного из подозреваемых. Там считают, что это был мужчина в черной одежде, с черным рюкзаком и на велосипеде, ростом около 170 см. В то же время, тг-канал Mash сообщает, что после подрыва железной дороги Рассуха–Унеча в розыск объявили больше двух человек.

Якобы российские силовики считают, что в диверссии участвовали около трёх-пяти человек — точное число пока не установлено. Там уверены, что это были украинцы, которые заходили на территорию РФ со стороны Стародубского района Брянской области.