"Будем использовать оружие" - Под Борисовом ГАИ с погоней задержала пьяного бесправника

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Опубликовано: 19.04.2025 11:53 , Обновлено: 19.04.2025

Под Борисовом рано утром 18 апреля инспекторы ГАИ задержали пьяного 18-летнего бесправника. Причем, по информации милиции Минщины, машину парень угнал. Его отправили в изолятор ждать суда.

Инцидент случился около 4:23 утра, “неравнодушный гражданин” сообщил правоохранителям, что по трассе М-1 едет Mazda, водитель которой, предположительно, пьяный. На 430-м километре этой дороги стражи дорог [link href=“https://t.me/minobl_uvd/54833” target=“_blank” rel=“noopener”] увидели [/link] это авто и подали сигнал об остановке.

С сиреной и проблесковыми маячками сотрудники ГАИ стали преследовать машину. “Будем использовать оружие”, - слышно на опубликованном Госавтоинспекцией ролике. Там сказали, что инспекторы неоднократно требовали от водителя остановиться, но он не сделал этого и увеличил скорость до 150 км/ч.

Так, по данным правоохранителей, парень проехал несколько километров, но на одном из закруглений трассы не справился с управлением и съехал в кювет. “За рулем оказался 18-летний житель Крупского района”, - сообщили в ГАИ, добавив, что авто молодой человек “угнал незадолго до задержания”.

По результатам освидетельствования, в крови у водителя зафиксировали 0,9 промилле алкоголя. В отношении жителя Крупского района составили несколько административных протоколов (какие именно, не сказали), а по факту угона возбудили уголовку.

[info_b]Согласно ч. 1 ст. 214 Уголовного [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=Hk9900275” target=“_blank” rel=“noopener”] кодекса [/link] (УК) Беларуси, за неправомерное завладение транспортным средством и поездку на нем без цели хищения (угон) можно оказаться в тюрьме на срок до трех лет. [/info_b]