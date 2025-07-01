Брестские таможенники предупредили о штрафах за эти товары для дачи. Кому посоветовали выбирать «красный коридор»?

Опубликовано: 01.07.2025 13:10 , Обновлено: 01.07.2025

Белорусы, возвращающиеся из-за границы, стали всё чаще попадаться на попытках ввезти различные инсектициды и прочую отраву для вредителей. Как отчиталась Брестская таможня, только за один июнь за это оштрафовали более 70 человек.

Как заявила таможня, многие просто не знали, что ввозить средства защиты растений (инсектициды, гербициды и прочее) для личного пользования запрещено. Это не просто местное правило, а норма Евразийского экономического союза, так что просто задекларировать их на границе тоже не получится.

Пользуясь случаем, таможенники решили заодно напомнить и о других популярных нарушениях, на которых попадаются путешественники. В список «запрещёнки», которую нужно декларировать (или вовсе нельзя ввозить сверх нормы), попали:

бэушные аккумуляторы и автомобильные шины;

наличные на сумму свыше $10 тысяч в эквиваленте;

алкоголь и пиво сверх 3-х литров на человека;

квадрокоптеры, радиостанции и спутниковые системы;

любые товары на сумму более 500 евро и/или весом более 25 кг.

В конце своего сообщения таможня «настоятельно рекомендовала» в случае любых сомнений выбирать «красный» коридор.

Правда, в случае с теми же инсектицидами это не спасёт от их конфискации.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, можно ли ввезти в Беларусь пробитую покрышку.

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