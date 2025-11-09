Более 350 человек вышли на поиски 14-летнего парня в Березинском районе

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Опубликовано: 09.11.2025 14:30 , Обновлено: 09.11.2025

В МЧС Беларуси сообщили, что крупномасштабная поисково-спасательная операция по розыску пропавшего 14-летнего подростка вторые сутки продолжается в Березинском районе. К поискам уже привлекли сотни человек, спецтехнику и авиацию.

Как уточнили в МЧС Республики Беларусь, сообщение о пропаже мальчика 2010 года рождения поступил вчера, 8 ноября в 13:40. Подросток пропал возле деревни Карбовское. Спасательные работы начались немедленно и велись в непрерывном режиме, в том числе в ночное время.

К полудню воскресенья для поиска мобилизовали значительные силы. В операции задействованы 57 единиц техники и 362 человека. В числе участников — сотрудники МЧС, милиции, лесхоза, местные жители и волонтеры. К месту продажи мальчика направили и республиканский отряд специального назначения МЧС «ЗУБР». Приехали и кинологические отряды.

В небо запустили 7 квадрокоптеров. Параллельно спасатели проверяют ближайшие водоемы.

К сожалению, несмотря на все предпринятые меры, на данный момент подросток не нашелся.

В РОВД района сообщили, что пропавший Максим Зенькович 8 ноября около 10 утра уехал на велосипеде марки “Стелс” синего цвета в неизвестном направлении.

“Парню на вид около 14 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, лицо овальной формы, лоб вертикальный, брови дугообразные средние, глаза светлые, нос средний прямой, подбородок вертикальный, уши средние овальные, волосы светло-русые, волнистые. Был одет в теплую болоньевую куртку темно-зеленого цвета (на капюшоне - мех), темный гольф, штаны теплые спортивные темного цвета (на штанине - принт с изображением лица белого цвета), кроссовки черные с салатовой надписью “Air Мах”, шапку серую с черной полосой”, - сообщили в УВД Минского облисполкома.