БелЖД сообщила о технической задержке поезда на 1,5 часа

Опубликовано: 23.02.2026 07:42 , Обновлено: 23.02.2026

Белорусская железная дорога (БелЖД) утром 23 февраля сообщила о технической задержке одного из поездов. По расчётам специалистов, в пункт назначения поезд прибудет с опозданием в 1 час 20 минут, но в компании заявили, что принимают "все возможные меры",чтобы сократить время в пути.

Проблема возникла с составом №606 Брест - Витебск/Полоцк, который вышел из Бреста накануне вечером (отправление в 17:22 22 февраля 2026 года). Как пояснили в пресс-службе компании, на станции Копысь у тепловоза обнаружилась неисправность, из-за чего пришлось вызывать вспомогательный локомотив, который доставил пассажиров на станцию.

В результате со станции Копысь поезд вышел только в 6:44 и, по расчётам специалистов, в Полоцк доедет почти на полтора часа позже намеченного графика (к 11:00 вместо заявленных 9:32).

Более подробную информацию о графике движения поездов можно уточнить в контакт-центре БелЖД по короткому номеру телефона 105.