БелЖД предупредила о часовой задержке поезда Брест-Минск. Что случилось?

Опубликовано: 31.10.2025 14:09 , Обновлено: 31.10.2025

Пресс-служба Белорусской железной дороги (БелЖД) предупредила о задержке поезда Брест-Минск, который должен был прибыть в столицу в 16:38. Вместо этого состав, как ожидается, задержится ориентировочно на 1 час 10 минут. Узнали причину задержки.

Проблемы возникли в поезда №636 Брест-Минск, который вышел из Бреста в 12:09. Буквально через час пути у локомотива возникла неисправность и по этим техническим причинам состав в 13:15 остановили на станции Оранчицы.

В пресс-службе БелЖД сообщили о том, что “принимают оперативные меры”, чтобы доставить всех пассажиров в пункт назначения. Для этого на станцию Оранчицы отправили вспомогательный локомотив, но время прибытия на конечную станцию Минск-Пассажирский, разумеется, пришлось скорректировать.

В БелЖД принесли извинения пассажирам за причиненные неудобства и посоветовали уточнять дополнительную информацию в контакт-центре компании - по телефону 105.