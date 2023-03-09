Белпочта предупредила о новых видах мошенничества под ее видом

Опубликовано: 09.03.2023 16:39 , Обновлено: 09.03.2023

"Белпочта" сообщила, что зафиксировала активизацию мошенничества в почтовой сфере. Там рассказали, что в соцсетях начали появляться страницы, которые имитируют официальные, но такими не являются.

“Так, совсем недавно в социальной сети Instagram под товарным знаком РУП «Белпочта» был создан аккаунт belpost_by. Уведомляем, что belpost_by - не является официальным аккаунтом предприятия”, - сообщили в Белпочте.

Там попросили белорусов в случае сомнений проверять информацию только на официальном сайте по адресу belpost.by. Там содержится честная информация о правильных официальных страницах в Instagram, ВКонтакте, Facebook, Twitter, Одноклассники и Telegram-канале.

“Вы можете обратиться в Контакт-центр предприятия по короткому номеру 154, мобильным многоканальным номерам, с помощью онлайн-консультирования на официальном сайте и аккаунтах в социальных сетях”, - посоветовали белорусам почтальоны.