Белорусы пожаловались на отравления после посещения популярной сети кафе в Минске- "Почерневшие губы"

Опубликовано: 11.10.2025 12:20 , Обновлено: 11.10.2025

Несколько жителей Минска обратились за медицинской помощью с симптомами острого отравления после визитов в ресторан «Пит Stop», сообщил портал Onliner. При этом, по словам пострадавших, некоторые столкнулись с такими проблемами, что даже пришлось лечь в больницу.

Один из пострадавших мужчин под псевдонимом Михаил (попросил не называть настоящее имя) утверждает, что оказался в инфекционной больнице после обеда в кафе «Пит Stop» на проспекте Независимости, 154Д. По его словам, в отделении находятся ещё несколько человек с аналогичными симптомами, которые также связали своё состояние с посещением этого пункта быстрого питания.

По словам молодого человека, в прошлый вторник он заказал грибной суп, пасту карбонара и куриную котлету. Пища, как ему показалось, была абсолютно обычной. Однако уже на следующий день он почувствовал резкое ухудшение состояния здоровья.

Что говорят в кафе?

Тем временем редакция Onlíner обратилась за комментарием в сам ресторан. Представитель заведения прокомментировал ситуацию кратко:

Ничего не могу вам сказать по поводу отравления. В ресторане вчера и сегодня идет проверка санстанцией. Со вчерашнего дня заведение не работает, — сообщил сотрудник.

После публикации первого материала с редакцией связались ещё двое людей, чьи родственники, по их утверждениям, также находятся в инфекционной больнице после визита в «Пит Stop».

«Температура 40,2 и почерневшие губы»

Минчанка Дарья рассказала, что её муж обедал во вторник, 7 октября, в том же бистро. Мужчина употреблял карбонару и салат из свеклы.

К вечеру ему стало плохо. Сначала началась диарея, затем появилась резкая боль в животе, после чего присоединилась сильная рвота. При этом поднялась температура около 39 градусов, которая держалась сутки.

Поводом для вызова скорой стала температура 40,2 градуса и почерневшие губы спустя сутки, — уточнила Дарья

Сальмонеллез у ребенка

Ещё один случай описал Александр: он с 12-летним сыном посещал то же бистро в понедельник, 6 октября. Ребенок заказывал карбонару и котлету, а во вторник ему стало плохо.

“В ночь со вторника на среду его с высокой температурой, рвотой и диареей положили в инфекционную больницу. Вчера подтвердили сальмонеллез”, — заявил Александр.

При этом Александр отметил, что до прочтения статьи они не предполагали, где именно ребенок мог заразиться, и поэтому не обсуждали возможное отравление с врачами.

[inf] Сальмонеллез — это острая кишечная инфекция, вызываемая бактериями рода Salmonella. Заболевание характеризуется поражением желудочно-кишечного тракта и развитием интоксикации. Основные симптомы включают повышение температуры тела, тошноту, рвоту, боль в животе и диарею. [/inf]

В самому сети ресторанов настаивают, что все заведения «Пит Stop» используют натуральные и свежие продукты, говорится на сайте сети кафе.

[inf] Согласно информации на официальном сайте, сеть ресторанов быстрого обслуживания «Пит STOP» насчитывает 11 заведений в 6 городах страны. [/inf]

Можно ли отравиться карбонарой?

Почти во всех историях отправившихся белорусов присутствует блюдо карбонара.

[inf]Пока специалисты не дадут официальный вердикт, нельзя говорить, что виновник именно это блюдо, или даже посещение популярных кафе. [/inf]

Тем не менее, стоит помнить, что отравиться пастой карбонара можно, причем и в домашних условиях, но причина будет не в самом блюде, а в нарушениях правил его приготовления и хранения продуктов.

Основные риски отравления связаны с ингредиентами: