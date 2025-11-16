Белорусского блогера Mellstroy объявили в розыск в Казахстане

Опубликовано: 16.11.2025 21:02 , Обновлено: 16.11.2025

Скандальный блогер, родом из Беларуси, Андрей Бурим, более известный под псевдонимом Mellstroy, был объявлен в розыск на территории Республики Казахстан (РК). Соответствующая информация появилась на интернет-портале правовой статистики Генеральной прокуратуры РК. Как сообщило издание Orda, дело было зарегистрировано ещё 15 ноября.

«Призывы к участию в «конкурсах»: чем прославился блогер

Mellstroy — одна из самых скандальных фигур в интернете на просторах Беларуси, России и других стран региона. Его аудитория насчитывает миллионы подписчиков в таких популярных соцсетях. А “славу” он приобрел благодаря целому ряду громких историй:

провокационные прямые эфиры;

уголовное преследование за избиение девушки;

активная реклама азартных игр;

абсурдные челленджи с крупными денежными призами.

«Все каналы и символику» признали экстремистскими

Напомним, что в Беларуси в отношении блогера приняли ещё более жёсткие меры. Суд Центрального района Минска полностью удовлетворил требование Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК). Решение, вынесенное 4 ноября, гласит: все каналы и символика Андрея Бурима признаны экстремистскими материалами.

Как заявили в МВД, поводом послужили призывы блогера к участию в так называемых «конкурсах». По версии правоохранителей, эти призывы подразумевали совершение противоправных действий — хулиганства и нарушения общественного порядка. Причем участникам предлагалось публиковать видео с этими действиями в социальных сетях за денежное вознаграждение.

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Что в Беларуси значит«признать экстремистскими материалами»?

После такого судебного решения любое распространение соответствующего контента(ссылок, видео, изображений) или использование символики на территории страны считается правонарушением и влечёт за собой административную или даже уголовную ответственность. [/inf]

Представитель ГУБОПиК Владимир Горегляд заявил, что «Министерство внутренних дел обладает необходимыми возможностями и инструментарием, чтобы в случае возникновения угроз национальной безопасности… блокировать аккаунты в популярных социальных сетях». Но не уточнил, что это значит.

Таким образом, на территории Беларуси теперь запрещено распространять любой контент с каналов Mellstroy, а также использовать его логотипы. Ведомство предупредило граждан об ответственности, которая может быть как административной, так и уголовной.

Ещё ранее треш-стримера Mellstroy объявили в розыск в России. Но по делу об отказе служить в белорусской армии, в не за его контент в соцсетях.

При этом ранее МВД Беларуси уже обращало внимание на опасность «хайповых» роликов, которые снимаются ради славы или денег, и предупреждало о последствиях их создания и распространения.