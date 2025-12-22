Белорусских пилотов задержали в Тунисе

Опубликовано: 22.12.2025 08:46 , Обновлено: 22.12.2025

Два белорусских пилота и ещё семь их коллег из России застряли в аэропорту на острове Джерба в Средиземном море. Пилотов, перегонявших вертолёт Ми-26 в Уганду, задержали власти Туниса, когда воздушное судно сделало плановую техническую остановку на острое.

О задержании экипажа вертолёта Ми-26 (пятеро — лётчики, четверо - их коллеги, отвечающие за техническое обслуживание вертолёта) сообщил российский Telegram-канал Baza. По его данным, у экипажа отобрали паспорта, не объяснив причини и не озвучив никаких официальных оснований для задержания.

По словам пилота Сергея Суслова, им запретили покинуть здание аэропорта, хотя у них были заранее оплачены номера в отеле. В результате, в аэропорту экипаж ночует уже третьи сутки.

К разрешению ситуации уже подключилось российское консульство. В посольстве России в Тунисе сообщили, что официальное письмо от “Киргизской авиакомпании”, которой принадлежит вертолёт и на которую официально работает экипаж, поступило 20 декабря. После этого российские дипломаты направили Министерству иностранных дел Туниса официальную ноту - “для прояснения и урегулирования правового положения членов экипажа”.

По версии тунисских властей, которую озвучили в российском посольстве, местные власти не препятствовали полету вертолета, но у воздушного судна якобы не оказалось разрешения на перелет в следующий пункт маршрута. По информации посольства, это разрешение до сих пор не получено. Тем не менее экипажу вертолёта, по данным российской стороны, разрешено улететь с острова.

“С властями Туниса достигнута договоренность, что экипаж покинет страну в ближайшее время”, - процитировал заявление российского посольства портал “Российской газеты”.

В белорусском МИД ситуацию с белорусскими пилотами, застрявшими в Тунисе, не комментировали.