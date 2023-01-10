Белорусские пограничники нашли труп африканца на границе с Латвией

Опубликовано: 10.01.2023 15:54 , Обновлено: 13.11.2024

Белорусские пограничники нашли новый труп мигранта. На этот раз — мужчины «африканской внешности» на границе с Латвией. Об этом сообщили в Госпогранкомитете 10 января.

Рядом с телом, поинформации ГПК, было еще несколько мигрантов.

Они рассказали, что были в Литве, и один из них уже тогда «находился в критическом состоянии и не мог самостоятельно передвигаться».

В ведомстве утверждают, что латвийские военные «выбросили» мигрантов на границе и, «угрожая оружием» заставили перейти в Беларусь. После африканцу стало хуже и он умер на белорусской территории.

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