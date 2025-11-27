Белорусская налоговая потребовала 1 млн рублей с игорного клуба за чаевые

Опубликовано: 27.11.2025 15:51 , Обновлено: 27.11.2025

Один миллион рублей потребовала доплатить налоговая от частной компании, занимающейся организацией азартных игр, за чаевые, которые посетители платили сотрудникам игорного клуба.

В такую сумму инспекторы Министерства по налогам и сборам Беларуси (МНС) оценили недоплаченный в бюджет государства подоходный налог после внеплановой проверки, организованной в отношении ООО «Ф». В ведомстве заявили, что проверяющие установили факты неоднократной выплаты зарплат “в конвертах” как официально трудоустроенным, так и не трудоустроенным работникам игорного клуба. Необычности ситуации добавляет то, что речь не зарплате как таковой, а о чаевых, которые платили посетители.

По словам инспекторов, дополнительный доход причитался не только официантам, но и крупье, и администраторам “за усердную работу”. Хотя сама по себе практика добровольных чаевых не является противозаконной, такие доходы облагаются налогом. Этот нюанс руководители клуба упустили - намеренно или нет, разберутся правоохранительные органы.

“Работа с клиентами в игорном заведении была налажена так, что все чаевые собирались в «один котёл», а потом руководитель распределял их между «заслужившими» денежное поощрение работниками, не забывая о себе. Конечно же, без удержания и уплаты в бюджет подоходного налога с физических лиц налоговым агентом”, - описали схему чаевых, действовавшую в заведении, в МНС.

В ведомстве пояснили, что нарушителю ещё предстоит ответить перед законом - будет ли нарушение квалифицировано по административной или уголовной статье, пока не решено. Как бы то ни было, уплатить подоходный налог в 1 млн рублей нарушителю точно придётся - информацию о выявленных нарушениях уже передали в Фонд социальной защиты населения и “Белгосстрах” для взыскания причитающихся отчислений.