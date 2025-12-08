Белорусов призвали не верить в планируемый «расстрел детей» в школах Гомеля

Опубликовано: 08.12.2025 12:28 , Обновлено: 08.12.2025

Белорусский Телеграм-канал «Народный антифейк» сообщил, что в мессенджерах стали распространяться сообщения о планируемых нападениях на школы в Гомеле. Источник назвал их фейковыми.

По данным ТГ-канала, авторы сообщений перечислили номера школ и написали: «Нас 20 человек, полиция нас не поймает». Также там есть фраза “в этих школах произойдет расстрел детей”.

«Народный антифейк» заявил, что в тексте нашёл нестыковки. Во-первых, потому что в Беларуси нет полиции, а существует милиция. А во-вторых, потому что «сообщение полностью копирует стиль фейков, которые уже распространялись в 2022–2024 годах в России и каждый раз оказывались вбросами».

В Телеграм-канале, близком к властям Беларуси, призвали белорусов не пересылать эти сообщения, чтобы не «сеять панику и страх». Там заявили, что скриншоты продолжают «гулять по родительским чатам и мессенджерам, обрастая слухами».

«Все подобные группы и сообщения находятся под пристальным контролем правоохранительных органов», — заявили в «Народном антифейке».