Белоруса осудили на 10 лет за участие в войне в Украине

Опубликовано: 19.11.2025 16:11 , Обновлено: 19.11.2025

Минский городской суд вынес обвинительный приговор Максиму Ралько, белорусскому бойцу организации "Полк імя Кастуся Каліноўскага", признанной в нашей стране террористической. За участие в боевых действиях на территории Украины мужчину приговорили к 10 годам колонии в условиях усиленного режима.

Подробности судебного разбирательства по данному уголовному делу 19 ноября рассказали в Генеральной прокуратуре Беларуси.

По данным следствия, Ралько с апреля 2022 года по январь 2024 года проходил боевую подготовку и вошёл в состав экстремистского формирования “Полк імя Кастуся Каліноўскага”.

В вину мужчине вменили то, что он “без уполномочия государства своей гражданской принадлежности принял участие в вооруженном конфликте и военных действиях на территории Украины”, а также занимался вербовкой новых потенциальных бойцов с этой целью. В итоговом обвинении также упоминаются другие противозаконные действия в интересах организации, объявленной в Беларуси вне закона. По версии обвинения, все они были нацелены на захват государственной власти в Беларуси неконституционным путем.

За это, а также за “иное содействие экстремистской деятельности” суд приговорил Ралько к лишению свободы на срок 10 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Кроме того, суд потребовал выплатить государству дополнительно 14,5 тыс. долларов - такой доход, по подсчётам прокуроров, подсудимый получил преступным путём за время своего участия в незаконном формировании.

К пресс-службе Генпрокуратуры уточнили, что приговор пока не вступил в законную силу и обвиняемый его может обжаловать и подать апелляцию.