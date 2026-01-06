Белорус «заработал» 4 тыс. рублей и уголовку за возврат товаров на маркетплейсах

Опубликовано: 06.01.2026 09:49 , Обновлено: 06.01.2026

Житель Гродно придумал изощрённую схему, как "заработать" на возврате товаров на популярных маркетплейсах. С её помощью он обманул продавцов на сумму свыше 4 тыс. рублей и в результате оказался фигурантом уголовного дела за мошенничество.

Схема “дополнительного заработка” предприимчивого 25-летнего юноши оказалась весьма любопытной. На популярном маркетплейсе он заказывал два одинаковых товара, но из разной ценовой категории: один - брендовый и дорогой, второй – его дешёвая копия. После доставки товаров молодой человек искусно подменял упаковки - брендовую оставлял себе, а дешёвую копию возвращал продавцу, правда, под видом дорого оригинала.

При этом сами брендовые вещи гродненец себе не оставлял. Их он перепродавал на другой интернет-площадке, выставляя по цене ниже рыночной и гарантируя себе тем самым быстрый “навар”. При этом мужчина ещё и “конспирировался” - размещал объявления о продаже через аккаунт своего друга.

По данным Гродненского межрайонного отдела Следственного комитета (СК), впервые молодой человек опробовал эту схему в середине октября 2025 года, но одной вещью не обошёлся. Свой “дополнительный заработок” он фактически поставил на поток и за два месяца “заработал” более 4000 рублей, пока его схему не раскрыли.

В СК молодого человека назвали “недобросовестным покупателем” и возбудили в отношении него уголовное дело по ч.1 ст.209 (мошенничество) Уголовного кодекса, что может грозить ему лишением свободы на три года.

Впрочем, максимальный срок ему, вероятнее всего, не дадут. По данным ведомства, молодой человек не стал отпираться и свою вину признал, заявив, что пошёл на обман, потому что ему “не хватало денежных средств”. При этом под типичный портрет преступника молодой человек никак не подходит: у него есть постоянное место работы, живёт с семьёй, ранее к уголовной ответственности не привлекался. Причинённый продавцам с маркетплейса ущерб мужчина уже частично возместил, так что, вероятно, сможет рассчитывать на снисхождение суда.