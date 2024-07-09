Белорус забросал коктейлями Молотова королевский дворец в Осло

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Опубликовано: 09.07.2024 08:43 , Обновлено: 09.07.2024

Норвежская полиция сообщила об инциденте у королевского дворца в Осло, который произошёл днём 8 июля. Там мужчина бросил два самодельных коктейля Молотова в здание официальной резиденции норвежских монархов, в результате чего загорелась одна из входных дверей дворца. Злоумышленника оперативно задержали, а пожар потушили - обошлось без пострадавших.

Задержанным, согласно заявлению норвежской полиции, оказался 50-летний гражданин Беларуси, который ранее был объявлен в розыск полицией Нидерландов, сообщил норвежский портал nrk.no.

При задержании у мужчины обнаружили еще несколько бутылок с зажигательной смесью. Кроме того, по данным полиции, мужчина заявлял, что заложил бомбу на территории дворца, из-за чего пришлось вызывать специалистов по разминированию, которые работали там до позднего вечера. Однако, никаких взрывных устройств специалисты не обнаружили и пришли к выводу, что угроза задержанного была ложной.

В настоящее время с задержанным работают следователи, пытаясь выяснить мотивы мужчины. По словам представителя королевского дворца Гури Варпе, в момент нападения на резиденцию один из членов королевской семьи находился в замке. Тем не менее, норвежская полиция склонна считать, что ни семья наследного принца, ни сама королевская чета не были целью злоумышленника.