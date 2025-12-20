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Белорус спилил 186 деревьев ради хорошего вида на реку. Почему СК прекратил уголовное дело?

Белорус спилил 186 деревьев ради хорошего вида на реку. Почему СК прекратил уголовное дело?
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В пресс-службе Следственного комитета Беларуси сообщили о прекращении уголовного дела в отношении белоруса, долгое время проживающего в Москве. Изначально его обвиняли в незаконной вырубке 186 деревьев ради того, чтобы получить красивый вид на реку.

Инцидент произошел в Светлогорском районе, в деревне Василевка. По данным СК, весной 2025 года уроженец Бобруйска, проживающий в Москве, купил участок в живописном месте на берегу Березины.

В СК утверждают, что мужчина «с размахом подошел к благоустройству новой собственности». Наняв бригаду строителей, он приказал им срубить деревья не только на своем участке, но и на общественных землях. Так он хотел добиться хорошего вида на реку, а также обустроить газон, пляж и собственную пристань.

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Оказалось, что у мужчины не было разрешения на вырубку. Это, однако, не помешало ему к началу мая спилить 186 деревьев: ивы, ольху, клен ясенелистный, груши и дуб.

Следователи подсчитали, что ущерб окружающей среде составил 12 975 рублей. Эта сумма уже попадала под уголовную статью. Тем не менее, в СК дело прекратили, объяснив, что нарушитель «полностью признал вину, возместил причиненный ущерб» и ходатайствовал о прекращении уголовного преследования.

В итоге, в Следственном комитете так и поступили. Решение мотивировали тем, что мужчина совершил правонарушение впервые, добровольно возместил ущерб и совершил «иные действия, направленные на заглаживание вреда».

Также в СК сочли, что его раскаяние было «чистосердечным». Несмотря на прекращение уголовного дела, мужчину все же оштрафовали, однако в СК не уточнили размер наказания.

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