Белорус пошел в лес за грибами, а "нашел" штраф в 3000 рублей

Опубликовано: 18.12.2025 09:44 , Обновлено: 18.12.2025

О необычном происшествии рассказали в милиции Могилёвщины: там 48-летний мужчина пошёл в лес за грибами, а ввернулся домой с уголовным делом и штрафом в 3000 рублей. Как так получилось? Подробности рассказали сыщики Могилевского РОВД.

Как выяснилось, мужчина, действительно, изначально шёл в лес с благими намерениями, но в какой-то момент что-то пошло не так. На поле на опушке леса грибник заметил медный кабель - он шёл от одной из артезианских скважин, расположенных на территории близлежащей фермы. Оценив потенциальную выгоду от “находки”, мужчина решил воспользоваться случаем.

По версии следствия, он на протяжении нескольких месяцев систематически выкапывал кабель, затем счищал с него пластиковую оплётку и сдавал как цветной лом в пункты приёма вторсырья.

Заработанные таким незаконным путём деньги мужчина тратил на свои нужды, но в итоге сыщики вышли на след нарушителя. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о краже. Общий ущерб сельхозпредприятию оценили в 3000 рублей - эти деньги мужчине по закону придётся возвращать.