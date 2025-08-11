Белорус обвинил жителей деревни под Брестом в стрельбе по машинам туристов

🎥 Видео

Опубликовано: 11.08.2025 14:41 , Обновлено: 11.08.2025

В сети TikTok появилось видео, снятое, по утверждению автора, в популярном месте отдыха на реке Мухавец под Брестом. На кадрах показан электромобиль с разбитым боковым стеклом и с вмятиной на двери. Автор предположил, что это результат выстрелов из пневматического оружия.

Автор ролика назвал произошедшее «очередной пакостью» и заявил, что отдыхающие «зачастую получают агрессию и страх от местных жителей».

Видео вызвало активное обсуждение. Часть пользователей указала на серьёзность инцидента. Комментаторы заявили, что подобные действия «прощать нельзя». Они, по их мнению, могут квалифицироваться как «порча чужого имущества» и даже как «покушение на убийство», если в момент выстрела в машине находились люди.

Многие посоветовали «немедленно обращаться в милицию».

Другие пользователи высказали предположение, что инцидент мог стать следствием недовольства местных жителей поведением некоторых отдыхающих.

В комментариях кто-то предположил, что не все «тихо-спокойно отдыхают» и «просто так в машины не стреляют».

Один из пользователей написал: «Не осуждаю, потому что в основном отдыхать культурно мало кто умеет».

Ещё один спросил, где местным можно «поставить лайк». [link href=“https://yandex.by/maps?utm_medium=mapframe&utm_source=maps” style=“position: absolute; top: 0px;”] Яндекс Карты [/link][link href=“https://yandex.by/maps/?ll=23.901349%2C52.092188&utm_medium=mapframe&utm_source=maps&z=15.23” style=“position: absolute; top: 14px;”] Яндекс Карты [/link] Embedded content

У этого конфликта местных и приезжих очень давняя история. В Сети можно найти упоминания о «партизанской войне» в том же месте за 2016, 2017, 2018, 2021 и 2022 годы.

Как правило, речь шла о пробитых колёсах — туристы сообщали о вкопанных в землю шипах. Один из пользователей под новым видео заявил, что «истории этой более 20 лет». В разное время от подобных действий страдали рыбаки и просто отдыхающие, среди которых был и известный брестский блогер Васька Пилот.