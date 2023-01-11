Автобус со школьниками загорелся в Волковыске

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Опубликовано: 11.01.2023 15:01 , Обновлено: 11.01.2023

В Волковыске утром 11 января прямо на дороге загорелся школьный автобус. Об этом сообщили в МЧС.

По информации спасателей, внутри было трое детей и педагог.

Водитель вел автобус и в какой-то момент увидел огонь в моторном отсеке. Он остановился, высадил всех и начал тушить пожар огнетушителем.

В это время педагог позвонила в МЧС.

Огонь повредил приборную панель, электропроводку и внутреннюю обшивку автобуса. Но люди, к счастью, не пострадали.

Спасатели рассматривают причиной возгорания короткое замыкание электропроводки.