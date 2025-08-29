Авиакатастрофа истребителя F-16 на репетиции авиашоу в Польше попала на видео

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Опубликовано: 29.08.2025 08:22 , Обновлено: 29.08.2025

Самолет-истребитель F-16 28 августа разбился во время репетиции авиашоу в польском городе Радоме. Пилот - майор Мацей «Слэб» Краковян из польской группы F-16 Tiger Demo Team - погиб. Авиакатастрофу сняли на камеры мобильных телефонов зрители, пришедшие посмотреть на зрелищные воздушные пируэты.

По информации польского радио RMF FM, репетиция польской группы F-16 Tiger Demo Team проходила вечером 28 августа. За штурвалом разбившегося истребителя был опытный 35-летний пилот, окончивший польскую Авиационную военную академию в Демблине и набравшийся опыта за рубежом. В последние годы он сам занимался подготовкой пилотов.

Изначально не было никаких признаков того, что что-то может пойти не так. В какой-то момент, пока наблюдатели следили за самолетом в полете, истребитель начал быстро снижаться, приблизился к взлетно-посадочной полосе, а затем ударился о землю. Произошёл взрыв и самолёт вспыхнул огненным шаром. Кадры катастрофы тут же разлетелись по социальным сетям.

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш после подтверждения гибели пилота объявилоб отмене авиашоу. Никто из зрителей в результате трагедии не пострадал. В настоящее время расследованием причин, приведших к авиакатастрофе, занимаются военная полиция, прокуратура и Государственная комиссия по расследованию авиационных происшествий.