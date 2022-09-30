Арестованным белорусам запретили носить обувь на супинаторах и кипятильники

💼 Официально

Опубликовано: 30.09.2022 09:22 , Обновлено: 05.04.2023

МВД Беларуси обновило правила для арестованных белорусов отбывания административного ареста. Теперь им запрещено иметь зеркальце, кипятильник и обувь на супинаторах.

Во время обыска в месте отбывания наказания силовики вместе с медиками будут теперь досматривать раны, заклеенные пластырем, гипсовые и другие повязки. Также будут обыскивать я и досматривать более тщательно головные уборы, обувь, одежда, “особенно заплаты, швы, воротник, подкладка одежды”.

“При обнаружении предметов, зашитых в одежду, ткань распарывается. Обувь осматривается с внешней и внутренней стороны и проверяется на изгиб”, - говорится в постановлении.

У арестованных будут отбирать обувь с супинаторами и металлическими набойками.

В камерах запретят карманное зеркало, наручные или карманные часы, электрокипятильники. Но разрешат пластиковые кружки.

Ранее Телеграф сообщил, что сын претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико Эдуард уже более 26 месяцев находится в заключении. А 25 августа суд рассмотрел его жалобу на продление срока содержания под стражей.

Новость Телеграф