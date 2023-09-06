В Тихом океане акулы потопили катамаран, на котором были россияне
В Тихом океане акулы потопили катамаран Russian Ocean Way — TION, совершавший кругосветную экспедицию. На борту находилось три россиянина.
Они не пострадали, говорится на сайте проекта «По пути русских кругосветных мореплавателей».
Первое нападение акул произошло 4 сентября, тогда повреждения получил задний левый баллон катамарана, после чего он полностью погрузился в воду. Руководитель берегового штаба экспедиции Юлия Калюжная предположила, что акулы могли принять баллон катамарана за «какое-то млекопитающие и поэтому атаковали».
«Это акулы куки-каттеры, их достаточно много в Коралловом море, они живут там, где рифы. О них немного написано, и не было ранее таких прецедентов, потому что никто на таком виде судна, именно на баллонах надувных, не плавал в этой акватории. Они первые, кто с этим столкнулся», — сказала она.
За следующие сутки катамаран смог пройти около ста миль, однако вечером 5 сентября судно вновь атаковали акулы, повредив правый баллон. В результате катамаран начал тонуть, а экипаж подал сигнал SOS. Через 45 минут участников экспедиции подобрал сухогруз Dugong Ace.
Сейчас команда направляется в австралийский город Брисбен. В Австралию в скором времени также вылетит Калюжная, чтобы найти новое судно для продолжения экспедиции.
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