Таможня не пропустила в Беларусь самое востребованное в мире лекарство от диабета

Опубликовано: 05.11.2025 13:55 , Обновлено: 05.11.2025

Брестские таможенники не позволили ввезти на территорию Беларуси партии одного из самых востребованных в мире препаратов для лечения диабета 2 типа — Оземпика. Инцидент произошел на пункте пропуска «Брест», сообщает ГТК Республики Беларусь.

Согласно официальному сообщению ГТК, две гражданки Беларуси, следовавшие из Польши на автомобиле Chrysler, выбрали для пересечения границы «зеленый коридор». Это означает, что они заявили об отсутствии товаров, подлежащих декларированию. Однако при проверке сотрудники таможни обнаружили под верхней одеждой женщин 12 шприц-ручек с медицинским препаратом, который в Беларуси не продается.

Общая стоимость изъятого лекарства составила около 23 тысяч рублей, подсчитали в ГТК. Помимо этого, водитель автомобиля, 57-летняя женщина, «забыла» задекларировать автозапчасти и другие товары на общую сумму 926 евро, что превышает установленную норму беспошлинного ввоза в 500 евро. За это нарушение ее тоже привлекли к админответственности.

В отношении женщин Брестская таможня начала административные процессы по части 2 статьи 15.1 КоАП Республики Беларусь (недекларирование товаров). Санкция статьи предусматривает штраф до 30 базовых величин с возможной конфискацией предметов правонарушения.

Что такое Оземпик и почему он так популярен?

Оземпик (действующее вещество — семаглутид) — это инновационный препарат для лечения сахарного диабета 2 типа. Он относится к классу агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1).

Препарат вводится подкожно с помощью специальной шприц-ручки. А стандартная частота применения — один раз в неделю, в любой удобный день, что намного удобнее ежедневного приема других лекарств, которые прописывают в белорусских больницах.

Помимо эффективного контроля уровня сахара в крови, Оземпик продемонстрировал выдающиеся результаты в снижении веса и уменьшении риска сердечно-сосудистых осложнений. Именно эти свойства сделали его одним из самых популярных и обсуждаемых лекарств в мире.

В свою очередь, высокий спрос привел к дефициту во многих странах, а также к росту цен и появлению нелегальных каналов поставок.

В Беларуси лекарство Оземпик почему-то не зарегистрирован и не продается в аптеках, не выписываются врачами. Его российские аналоги на основе семаглудита почти не найти.

В свою очередь, ввоз лекарственных средств в Беларусь регламентирован, и попытка скрыть крупную партию дорогостоящего препарата от таможенного контроля является серьезным правонарушением.