Зерновой сделки не будет? В Турции представитель украинской делегации побил представителя российской

🎥 Видео

Опубликовано: 04.05.2023 19:58 , Обновлено: 04.05.2023

Украинский депутат от президентской партии "Слуга народа" Юрий Мисягин опубликовал видео драки в Анкаре, Турция. По его словам, украинский депутат от той же партии Александр Мариковский побил представителя российской делегации.

“Мой коллега по фракции Слуга народа в Верховной Раде Александр Мариковский в Анкаре во время мероприятий Парламентской ассамблеи Черноморского Економического сообщества, показал российскому представителю, что бывает когда делают покушение и не уважают украинский флаг”, - написал украинский дипломат.

Судя по видео, инцидент спровоцировал представитель России. Он подошел к украинскому депутату и исподтишка вырвал у того украинский флаг. Впрочем, Александр Мариковский не растерялся и напал на агрессора.

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Обновлено Конфликт произошел во время выступления депутата Госдумы от "Единой России" Ольги Тимофеевой, которая повесила на пиджак "георгиевскую ленту". Украинские депутаты попытались развернуть флаги за ее спиной, а члены российской делегации пытались помешать.

В результате, флаг вернулся к хозяину, а российского дипломата защитил проходящий мимо мужчина (сам он сопротивления, пока его бил украинский политик, почти не оказывал). Потом подоспели и другие люди, которые не дали украинцу окончательно расправиться с представителем российской делегации.

Напомним, что на пятницу в Анкаре намечены переговоры по продлению зерновой сделки. На данный момент, там находятся делегации как России, так и Украины. Плюс проходит Парламентской ассамблеи Черноморского Економического сообщества. Градус напряжения между делегациям воюющих сторон тут понятен.

Известно, что заместители министров обороны России, Украины и Турции встретятся в Стамбуле в пятницу, чтобы обсудить сделку, которая позволяет экспортировать украинское зерно по Черному морю, сообщил в среду министр обороны Турции Хулуси Акар, передает Reuters.

“В ходе встречи будут обсуждены некоторые вопросы, начиная с зерновой инициативы”, - цитирует его государственное агентство Anadolu по поводу встречи, запланированной на сентябрь в Стамбуле.

“В этой связи мы можем сказать, что стороны с теплотой относятся к продлению срока действия. Мы желаем, чтобы эта инициатива была распространена без каких-либо проблем”, - сказал турецкий министр ещё до состоявшейся драки.