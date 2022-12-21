Зеленский внезапно полетел в США — CNN

Опубликовано: 21.12.2022 07:02 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Украины Владимир Зеленский вылетел в США, чтобы встретиться с американским коллегой Джо Байденом. Об этом сообщило CNN со ссылкой на анонимные источники.

По информации издания, предварительно, Зеленский также выступит на заседании Конгресса 21 декабря.

Кроме того ожидается, что Байден объявит о дополнительной помощи Украине в размере 1,8 миллиарда долларов и ракетными системами Patriot в рамках пакета.

Белый дом отказался комментировать информацию.

В свою очередь на портале Axios подчеркнули, что поездка может не состоятся по соображениям безопасности.

Отметим, что Зеленский всю войну провел в Украине. Он принимал политиков в Киеве или выступал перед ними по видеосвязи. Если информация СМИ правдива, то этот визит станет его первой поездкой за границу с 24 февраля.

В свою очередь, как пишет немецкий историк Александр Фридман, визит «станет триумфом украинского президента и важен для дальнейшей мобилизации американского истеблишмента на помощь Украине».

«Этот визит — еще один вызов России: Зеленский чувствует себя настолько уверенно, что не боится покинуть воюющую страну», — считает он.