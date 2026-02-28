Зеленский разрешил наносить удары по Беларуси в случае необходимости — Подоляк

Опубликовано: 28.02.2026 11:46 , Обновлено: 28.02.2026

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Владимир Зеленский разрешил ВСУ (Вооруженным силам Украины) в случае угрозы наносить удары по территории Беларуси. Об этом украинский политик заявил в интервью литовскому изданию Delfi.

Такое утверждение прозвучало в контексте более ранних заявлений властей Украины о том, что на территории Беларуси стоят ретрансляторы связи российских дронов (беспилотных летательных аппаратов).

«Что касается инструментов наведения, [Зеленский] дал ответ, что при возможности будем уничтожать все это», — сказал Подоляк (цитата по «РИА Новости»).

В Беларуси пока не комментировали заявления представителя Зеленского. Однако ранее президент Беларуси не раз заявлял, что белорусская армия ответит на попытки агрессии со стороны Украины.