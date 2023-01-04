Замглавы Сейма Литвы выступил против закрытия границ с Беларусью

Опубликовано: 04.01.2023 16:49 , Обновлено: 04.01.2023

Вице-председатель Сейма Литвы, глава фракции Laisvės Витаутас Миталас не поддержал предложение евродепутата закрыть границу с Беларусью.

Он также выступил против ужесточения контроля в отношении белорусов, желающих приехать в Литву .

По словам политика, страна не может закрыть границу для белорусов, «стремящихся к свободе».

«Я бы иначе относился к Беларуси, чем к России, чем к вопросу о границах с Россией. Когда появляются определенные инициативы, которые сейчас выдвинули политики, закрыть все границы, вопрос в том, действительно ли есть основания для принятия таких решений», — отметил он.

Миталас также заявил, что «историческая миссия Литвы — помочь Беларуси демократизироваться».

Накануне депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс призвал рассмотреть возможность ограничения въезда граждан Беларуси, а также решить «проблему» выезда литовцев в Беларусь.

«Я убежден, что разница между гражданами Беларуси и России сокращается», — сказал он.