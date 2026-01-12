Заблокируют в Беларуси? МАРТ направил в Мининформ жалобу на AliExpress и Joom

Опубликовано: 12.01.2026 18:52 , Обновлено: 12.01.2026

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) сообщило, что направило в правоохранительные органы и Министерство информации жалобу на китайский и латвийский маркетплейсы AliExpress и Joom.

Ведомство обвинило торговые площадки в продаже флагов, значков, наклеек и подобного, которые, по мнению чиновников МАРТ, содержат информацию, “имеющую признаки экстремистской символики и атрибутики”.

Министерство информации и прокуратура Беларуси пока не комментировали обращение МАРТ. Согласно закону, белорусские власти могут потребовать от администрации маркетплейсов убрать из продажи указанную продукцию с доставкой в Беларусь.

Как отреагируют на это китайские и латвийские бизнесмены, пока неясно. Если они проигнорируют или откажутся выполнять требования, то маркетплейсы могут, согласно законодательству Беларуси, заблокировать на территории страны.

Joom — международный маркетплейс, когда-то основанный в Латвии. Изначально он специализировался на продаже недорогих товаров напрямую от производителей (в основном из Китая) конечным покупателям в Европе, США и других регионах.

Со временем Joom расширил ассортимент, включив местных продавцов из разных стран, и добавил более строгие требования к качеству товаров и логистике. Он конкурирует с такими гигантами, как AliExpress, Wish и Amazon.

AliExpress — один из самых известных глобальных маркетплейсов, принадлежащий китайской компании Alibaba Group. На нём сотни тысяч продавцов (в основном из Китая) продают товары покупателям по всему миру.

Платформа известна невероятно широким ассортиментом товаров — от электроники и одежды до запчастей и товаров для дома — по очень низким ценам, а также системой защиты покупателя, которая удерживает оплату до подтверждения получения заказа.