«Вы воюете против наших друзей»: Лукашенко предложил спецпосланнику Трампа поговорить об Иране

Опубликовано: 19.03.2026 11:57 , Обновлено: 19.03.2026

Президент Беларуси Александр Лукашенко, встречая у себя во Дворце Независимости специального посланника США по Беларуси Джона Коула, заявил тому, что хочет поговорить о войне в Иране.

«Думаю, моя точка зрения по глобальным проблемам, особенно по ситуации на Ближнем Востоке, будет важна для вас, поскольку вы воюете против наших друзей. И я готов откровенно поговорить на эту тему», — заявил он.

Что на это ответит Джон Коул, в пресс-службе Дворца Независимости не сообщили.

Сама протокольная часть в присутствии журналистов длилась всего семь с половиной минут. Затем двери зала для переговоров закрыли. Начались переговоры за закрытыми дверями.