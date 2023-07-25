ВСУ сбили самый современный боевой вертолет России - Генштаб Украины

Опубликовано: 25.07.2023 13:54 , Обновлено: 25.07.2023

По данным ВСУ, украинские вооруженные силы сбили очередной российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" во вторник, 25 июля, утром. Это самый современный вертолет в армии РФ.

38-я отдельная бригада морской пехоты Украины похвалилась, что уничтожила вертолет Ка-52 в 7:43 утра по местному времени. В Генеральном штабе ВСУ сообщение подтвердили.

Пока нет данных, выжили ли пилоты. А Москва никак не прокомментировала это сообщение.

Фото: сбитый Ка-52 в 2022 году

Согласно сведениям, опубликованным во вторник утром Генеральным штабом Украины, Россия всего потеряла за время войны в Украине 310 вертолетов.

В то же время, по данным голландского разведывательного агентства Oryx, Россия потеряла всего 38 своих самых ценных и современных ударных вертолетов Ка-52 с начала войны в прошлом году (порядка 38% от всех вертолетов этой модификации на вооружении ВС РФ). Однако этот подсчет может быть ниже истинного, поскольку он включает только визуально подтвержденные потери.