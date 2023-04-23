ВСУ форсировали Днепр под Херсоном - ISW

Опубликовано: 23.04.2023 08:34 , Обновлено: 23.04.2023

Американский институт изучения войны (ISW) со ссылкой на российские источники сообщил, что украинцы смогли не только форсировать Днепр в районе освобождённого Херсона, но и продвинуться и обустроить позиции на противоположном берегу.

“Российские военные блогеры предоставили достаточно видеозаписей с геолокацией и текстовых сообщений, чтобы подтвердить, что украинские войска заняли позиции на восточном (левобережье) Херсонской области по состоянию на 22 апреля, хотя и не уточнили, в каких масштабах и с какими намерениями”, - сообщили в ISW.

Видеозапись с геолокацией, опубликованная российским блогером 22 апреля, показывает, что украинские войска заняли позиции на берегу Днепра к северу от Олешек (в 7 км к юго-западу от Херсона) и продвинулись до северной окраины населенного пункта на трассе Е97, а также к западу от Дачи (в 10 км к югу от Херсона).

Эти кадры также указывают на то, что российские войска, возможно, не контролируют острова на реках Кинка и Чайка менее чем в полукилометре к северу от геолокационных украинских позиций возле Антоновского моста.

Российские военные блогеры утверждали 20 и 22 апреля, что украинские войска удерживали позиции на восточном берегу Херсонской области в течение нескольких недель, установили стабильные линии снабжения к этим позициям и регулярно проводят вылазки в этом районе — все это указывает на отсутствие российского контроля над этим районом. На карте сражений другого милблоггера утверждалось, что по состоянию на 22 апреля российские войска не контролируют некоторые острова в дельте реки Днепр к юго-западу от города Херсон, что предполагает возможное продвижение Украины на этих островах. Некоторые российские милблоггеры жаловались, что низкая интенсивность огня российской артиллерии из-за чрезмерной централизации российского военного командования позволила украинским силам высадиться на восточном берегу.

Российские войска, возможно, отдают приоритет поддержанию обороны в городских районах, таких как Олешки и Новая Каховка, оставляя острова в дельте реки Днепр без присмотра. Масштабы и намерения этих украинских позиций остаются неясными, равно как и способность и желание Украины сохранять устойчивые позиции в этой области.

ISW перевела на своей карте территорию на восточном берегу Днепра в статус удерживаемой Украиной только 22 апреля, потому что это первый раз, когда институт получил надежные геолокационные изображения украинских позиций на восточном берегу.