ВОЗ решила закрыть свое спецпредставительство в России

Опубликовано: 15.05.2023 19:56 , Обновлено: 15.05.2023

Европейское представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) приняло решение закрыть специализированный офис ВОЗ в Москве и перенести его функции в Данию, сообщило AFP. Однако это решение не касается странового офиса ВОЗ в России.

Этот шаг, решение о котором было принято в ходе состоявшейся 15 мая виртуальной сессии, последовал за прошлогодними призывами членов закрыть офис из-за вторжения России в Украину.

Сессия была также созвана после того, как группа из 30 государств-членов обратилась с просьбой о проведении специальной сессии в письме в апреле 2023 года, в котором отмечалось, что “непосредственные и долгосрочные последствия для здоровья в Украине и за ее пределами”, вызванные вторжением России в Украину, “продолжают вызывать крайнюю озабоченность”.

Большинство из 53 государств - членов Европейского региона согласились с этим решением, которое означает закрытие “Офиса по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними” в Москве, а его функции должны быть переданы региональному офису в Дании “не позднее” 1 января 2024 года.