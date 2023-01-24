Власти Беларуси создали комиссию для возвращения уехавших белорусов

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Опубликовано: 24.01.2023 12:43 , Обновлено: 24.01.2023

Генереальный прокурор Беларуси Андрей Швед заявили, что власти приняли решение о создании межведомственной комиссии по возвращению белорусов, уехавших по политическим мотивам из страны.

“В состав этой комиссии будут включены представители общественности, депутатского корпуса, должностные лица государственных органов”, - заявил Андрей Швед, сообщив, что лично возглавит это новообразование.

“Те, кто находится за рубежом, желает вернуться на родину, но чего-то опасается, будут иметь возможность обратиться (информация будет размещена во всех средствах массовой информации) в комиссию и получить соответствующие разъяснения”, - пообещал генеральный прокурор.

По словам Андрея Шведа, комиссия будет предоставлять желающим вернуться на родину белорусам информацию, есть ли к ним претензии госорганов.

Насколько уехавшие будут доверять такой информации, генеральный прокурор не стал давать оценки. Как и не рассказал, будет ли решение комиссии выглядеть в виде документа, юридически гарантирующего отсутствие претензий по закону со стороны госорганов.