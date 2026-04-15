Верховный Суд Беларуси признал Европейский гуманитарный университет экстремистской организацией

Опубликовано: 15.04.2026 08:28 , Обновлено: 15.04.2026

Верховный Суд Беларуси официально признал Европейский гуманитарный университет (ЕГУ) со всеми его структурными подразделениями экстремистской организацией и запретил её деятельность на территории Республики, а также использовать её символику и атрибутику.

Инициатором внесения ЕГУ в список экстремистских организаций выступила Генеральная прокуратура. В деятельности университета за рубежом ведомство усмотрело “целенаправленную работу по дестабилизации социально-политической обстановки” в Беларуси, посягательства на независимость, территориальную целостность, суверенитет, основы конституционного строя и общественную безопасность в Республике.

[inf]Европейский гуманитарный университет — частный университет, открытый в Минске в 1992 году. Был закрыт в 2004 году по требованию белорусских властей, после чего продолжил свою работу в литовском Вильнюсе.[/inf]

Данное учебное учреждение Генпрокуратура обвинила в “методической, организационной и финансовой помощи представителям радикально политизированных группировок и деструктивных иностранных неправительственных организаций”, а также сотрудничестве с организациями, признанными в Беларуси экстремистскими и террористическими, а также с иностранными спецслужбами в ущерб интересам Беларуси.

В Генпрокуратуре напомнили, что в отношении некоторых преподавателей и выпускников этого университета в Беларуси ранее были возбуждены уголовные дела по таким статьям, как разжигание социальной вражды и розни, заговор с целью захвата государственной власти, призывы к санкциям, а также за другие тяжкие и особо тяжкие преступления. В том числе это и послужило основанием для немедленного внесения ЕГУ в список экстремистских организаций.