Варшава заявила о "десятках объектов", залетевших из Беларуси

Опубликовано: 26.12.2025 15:41 , Обновлено: 26.12.2025

Президенту Польши Каролю Навроцкому глава Бюро национальной безопасности (БНБ) Славомир Ценцкевич сообщил о событиях в польском воздушном пространстве в ночь с 24 на 25 декабря. В сообщении говорится, что инцидент включал залет нескольких десятков объектов из Беларуси и перехват польскими истребителями российского разведывательного самолета.

В Беларуси официально информацию польской стороны пока не прокомментировали.

В отчете вооруженных сил Польши идет речь о том, что в течение ночи на радарах были замечены объекты, входившие в польское воздушное пространство со стороны Беларуси. Там же уточнялось, что это, вероятно, были воздушные шары, использовавшиеся для контрабанды.

В заявлении БНБ также говорится, что Славомир Ценцкевич находится в контакте с министром национальной обороны Владиславом Косиняком-Камышем в связи с данными инцидентами.

Бюро национальной безопасности Польши предположило, что «масштабное нарушение польского воздушного пространства, его совершение в период особых праздников, активность российских самолетов в Балтийском море и тот факт, что аналогичные инциденты недавно произошли в Литве» могут говорить о скоординированных действиях.

Тем не менее в самой Польше, несмотря на заявления о десятках объектов, удалось найти лишь семь воздушных шаров, использовавшихся для контрабанды. Четыре — в Подлясье и три — в Люблинском воеводстве. Об этом полиция сообщила в пятницу, обратившись с экстренным призывом к населению.

Там уточнили, что в шарах обнаружили более 5000 пачек нелегальных сигарет.

«Пожалуйста, будьте предельно осторожны. Не приближайтесь к воздушным шарам и не пытайтесь предпринимать какие-либо действия самостоятельно», — призвала полиция местных жителей.