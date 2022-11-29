В Витебске МАЗ снёс легковушку прицепом и скрылся

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Опубликовано: 29.11.2022 18:14 , Обновлено: 29.11.2022

ГАИ в Витебске задержала водителя грузового МАЗа, который скрылся с места ДТП. В результате его пострадали мама и годовалый ребенок.

Происшествие [link href=“https://t.me/vitebsk_gai/5082” rel=“noopener” target=“_blank”] произошло [/link] в Витебске 29 ноября около 15:15 на закруглении дороги в районе пересечения улиц 14-й Полоцкой и Карла Маркса. Из-за скользкой дороги прицеп МАЗа занесло на встречную полосу, где он буквально снёс двигающийся навстречу по своей полосе Renault Logan.

Пострадали 32-летняя пассажирка легковушки и ее годовалый ребенок. Они были доставлены в больницу.

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[info_b]За оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 5 до 25 базовых величин или лишение права управления транспортными средствами сроком до двух лет. [/info_b]