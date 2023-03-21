В Варшаве рассказали об операции польских коммандос в Беларуси

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 21.03.2023 09:31 , Обновлено: 21.03.2023

Польские спецназовцы весной 2022 года были в Беларуси. Об этом сообщило издание Gazeta Pravna со ссылкой на источники в военном командовании Польши.

Оказалось, что бойцы польского спецназа (ГРОМ) охраняли олигарха Романа Абрамовича, который был посредником в украинско-российских переговорах в первые недели войны. Они же обеспечили безопасность группы переговорщиков от Владимира Зеленского на переговорах под Брестом. Согласовывали ли их присутствие с белорусскими властями, источники не уточнили.

Украинская делегация во главе с министром обороны Алексеем Резниковым вылетела в Беларусь из Бяла-Подляски на вертолете S-70i Black Hawk, принадлежащем авиационной группе воинской части польского ГРОМ. Солдаты этого подразделения находились и за штурвалом. По словам источников в польском правительстве, охраной украинцев на пути в Беларусь также занимались операторы польских коммандос из Люблинца, которые задолго до войны сотрудничали с украинским спецназом.

Селфи украинских переговорщиков на фоне польского вертолета и спецназовцев

Полет украинских высокопоставленных лиц в Брест с польской стороны курировали тогдашний глава канцелярии премьер-министра Михал Дворчик и заместитель главы МИД Польши Мартин Пшидач. Однако сами они в Брест не полетели. Там считали все происходящее серьезным вызовом безопасности, поэтому планы полета и поведения в Беларуси разрабатывались по всем канонам спецопераций.

“В начале марта было непонятно, вернутся ли украинцы, улетевшие в Беларусь на переговоры. Польская служба безопасности давала определенные гарантии, что они вернутся целыми и невредимыми”, - рассказал один из участников тех событий с польской стороны.

Польские спецназовцы, участвовавшие в операции, рассказали, что риск инцидента был просчитан перед началом операции. Польские военные также проанализировали, как реагировать в случае угрозы солдатам из страны НАТО на территории Беларуси. Однако, что планировали делать польские власти в таком случае, не уточнили. Переговоры проходили в считанных километрах от границы с Польшей.

“Здесь удобнее и нам, и украинской стороне. Брест - хороший аэропорт, украинской стороне ближе к польской границе, поскольку они, насколько я понимаю, заезжают через Польшу”, - рассказал тогда глава российской делегации Мединский.

Источник утверждает, что во время этих встреч россияне предложили министру обороны Украины Резникову капитуляцию Украины. Глава украинского Минобороны в ответ привел цитату украинских военных с острова Змеиный про “русский корабль” и его направление.

В чем был смысл участия польского спецназа в организации полета украинцев в Брест? Там утверждают, что польские “черные ястребы” и коммандос из Люблинца должны были получать информацию их первых рук и докладывать Варшаве. Однако официально эти события никто не подтверждает. В Польше также надеялись, что росияне поняли уровень сопротивления украинцев и на переговорах будут реалистами. Однако позднее стало понятно, что надежды не оправдались.

Таинственное отравление

Сама спецоперация в Беларуси прошла без эксцессов. А все стороны не нарушали взятые обязательства. Однако с переговорами в Турции все было не так хорошо.

Полет украинской делегации и российского олигарха Романа Абрамовича для переговоров из Ясенки под Жешувом в Анкару курировал тогдашний министр в канцелярии президента Анджея Дуды - Якуб Кумоч.

Последний, свободно владеющий турецким языком как бывший посол в этой стране, сопровождал украинцев и Абрамовича в Анкару. В Анкаре его сопровождал полковник Управления внешней разведки Польши Роберт Тшечак (до вступления в должность он был официальным связным между польскими спецслужбами и турецкие службы).

Уже в полете по маршруту польская Ясенка - турецкая Анкара выяснилось, что у украинских посланников и Абрамовича были симптомы сильного отравления (в марте прошлого года, когда шли переговоры, украинцы не разглашали эту информацию, чтобы не портить атмосферу переговоров).

Спустя несколько месяцев один из участников полетов Владимира Зеленского в Анкару Рустэм Умеров (он же летал в Брест) подтвердил, что результаты его анализов показали отравление неизвестным химическим веществом. Анализ проводили турки после высадки в Анкаре и украинцы во Львове. Было установлено, что его вводили в количествах, которые не были опасны для жизни. “Это должно было быть предупреждением россиян о том, что украинцы в пределах их досягаемости”, — сказал участник тех переговоров.

Где произошло отравление, источники не раскрыли информацию.