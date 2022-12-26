В Украине подсчитали, как часто Россия будет ее обстреливать ракетами зимой

🎤 Мнение

Опубликовано: 26.12.2022 10:43 , Обновлено: 26.12.2022

В Главном управлении разведки Украины подсчитали, что у России на самом деле закончились ракеты, которыми наносились удары по украинской инфраструктуре. Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов рассказал, как это вычислили.

“Того количества ракет, которое осталось – если взять чисто математически их расчеты, хватит с их интенсивностью в залпе в среднем 70-75 ракет в два-три раза. И в принципе они окончатся вообще”, - заявил глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

“Сначала [обстреливали] раз в неделю. Затем – раз в 10 дней. Потом – раз в две недели. Сейчас еще дольше”, - рассказал глава ГУР Украины.

“Этот промежуток времени обусловлен исключительно одной проблемой: быстротечное сокращение ракетного арсенала РФ. Их промышленность не способна покрыть то количество, которое они тратят. Несмотря на все их усилия – это нереально”, - считает Кирилл Буданов.