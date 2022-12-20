В США назвали «верхом иронии» слова Путина в Минске

Опубликовано: 20.12.2022 10:10 , Обновлено: 20.12.2022

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс прокомментировал визит президента РФ Владимира Путина в Минск и его слова о том, что Россия не заинтересована «поглощать» Беларусь.

«Я думаю, такое заявление нужно расценивать как «верх иронии» со стороны Путина, учитывая то, что это говорит лидер государства, который прямо в этот момент пытается насильственно поглотить другого своего мирного ближайшего соседа», — заявил Прайс.

Он добавил, что Вашингтон будет продолжать очень внимательно следить за тем, окажет ли Беларусь дополнительную поддержку Путину или нет, и отреагирует «соответствующим образом», если это произойдет.

Что сказал Путин?

«У России нет заинтересованности кого бы то ни было „поглощать“, в этом просто нет целесообразности», — заявил Путин после встречи с Александром Лукашенко.

И добавил, что «вопрос не в поглощении», а «в согласовании экономической политики». А все остальной он назвал «чушью», и «попытками недоброжелателей затормозить интеграционный процесс».

В свою очередь Александр Лукашенко сказал, что тему «поглощения» Россией Беларуси вбрасывают «беглые».