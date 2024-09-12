В Слониме военные надели костюмы химзащиты. Что произошло?

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Опубликовано: 12.09.2024 12:50 , Обновлено: 12.09.2024

В Слониме Гродненской области бойцы 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады Вооруженных сил (ВС) Беларуси 12 сентября надели костюмы химзащиты.

Как сообщили в Telegram-канале “На Западном рубеже”, военные провели тренировку “по сигналам оповещения о радиоактивном, химическом и биологическом заражении”.

Фото: Telegram-канал "На Западном рубеже"

Бойцы выполнили нормативы по надеванию средств индивидуальной защиты.

Также в Telegram-канале “На Западном рубеже” написали, что в этой же 1-й отдельной гвардейской механизированной бригаде 12 сентября прошла тренировка “по охране и отражению нападения на военный городок”.