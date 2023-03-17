В СК Беларуси заявили о "наёмниках в форме" на границе Литвы и Польши

Опубликовано: 17.03.2023 11:25 , Обновлено: 17.03.2023

В Следственном комитете Беларуси заявили, что на охране границ Польши и стран Балтии стоят "наёмники в форме", которые "взяли на себя право решать, кто достоин жить" в пределах всего Европейского союза.

По словам официального представителя СК Александра Суходольского, следователи “постоянно фиксируют все факты жестокости, насилия и вооруженного вытеснения беженцев с сопредельных территорий”.

“Это подтверждается в том числе наличием у мигрантов, тела которых находят правоохранительные органы, документов Польши, Литвы и Латвии”, — заявил он.

По его словам, СК Беларуси не только фиксирует факты нарушений на границе, но и “проводит проверки и расследования уголовных дел для привлечения всех виновных к ответственности”.

В ведомстве не уточнили, кого именно назвали «наёмниками в форме».