В сеть попали фото переполненного бронетехникой для Украины порта в Германии

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Опубликовано: 15.02.2023 08:59 , Обновлено: 04.07.2024

Сотни единиц техники, предназначенной для поставок в Украину, попали на фото в немецком порту Бремерхафен. Туда все ещё прибывает американская бронетехника, сообщило издание Nordsee-Zeitung.

По его данным, в порту уже находятся 60 “убийц танков” БМП Bradley и 280 единиц других бронированных автомобилей.

Смотрите фото:

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что власти России зря надеются пересидеть страны НАТО в надежде, что те устанут помогать защитникам Украины. В свою очередь, Владимир Зеленский заявил по итогам 9-го Рамштайна, что некоторые договоренности по поставкам останутся в тайне.