В сеть попали фото переполненного бронетехникой для Украины порта в Германии
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Сотни единиц техники, предназначенной для поставок в Украину, попали на фото в немецком порту Бремерхафен. Туда все ещё прибывает американская бронетехника, сообщило издание Nordsee-Zeitung.
По его данным, в порту уже находятся 60 “убийц танков” БМП Bradley и 280 единиц других бронированных автомобилей.
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Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что власти России зря надеются пересидеть страны НАТО в надежде, что те устанут помогать защитникам Украины. В свою очередь, Владимир Зеленский заявил по итогам 9-го Рамштайна, что некоторые договоренности по поставкам останутся в тайне.