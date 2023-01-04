В СБУ заявили о задержании агента белорусских спецслужб

Опубликовано: 04.01.2023 15:22 , Обновлено: 04.01.2023

В Черниговской области Украины СБУ разоблачила и задержала гражданина Украины, который, как уверены в украинской спецслужбе, "работал на спецслужбы Беларуси". Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Служба безопасности Украины утверждает, что собрала “неопровержимые доказательства вины еще одного вражеского агента, который собирал разведданные о Силах обороны в приграничных районах на севере Украины”.

По данным СБУ, житель Черниговщины организовал канал нелегальной переправки за границу украинских граждан призывного возраста. Сотрудники спецслужбы Украины “задержали злоумышленника в результате спецоперации в конце 2022 года”.

“Во время досудебного расследования были разоблачены новые факты преступной деятельности задержанного. Прежде всего установлено, что он проводил разведывательно-подрывную деятельность в регионе в пользу спецслужб Беларуси”, - сообщили в СБУ.

По их данным, злоумышленник собирал информацию о дислокации и перемещении подразделений Сил обороны на территории области и передавал белорусским властям.

“Особое внимание обращал на места жительства командного состава украинских войск. Полученные сведения пытался передать в РФ через одного из уклонистов, которого он собирался скрытно переправить через границу вне контрольно-пропускных пунктов”, - считают в СБУ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили белорусскому агенту о подозрении за:

▪️ ст. 111 (государственная измена); ▪️ ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами); ▪️ ч. 3 ст. 332 (организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

В Беларуси официально не комментировали данное заявление СБУ.