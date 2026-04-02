В России оштрафовали россиянина за угрозы белорусскому силовику по СМС

Опубликовано: 02.04.2026 09:31 , Обновлено: 02.04.2026

В День единения Беларуси и России Генеральная прокуратура Беларуси сообщила о завершении дела в отношении россияна, который угрожал служащему белорусских внутренних войск по СМС. События связаны с протестами 2020 года.

Генпрокуратура РБ утверждает, что фигурант, находясь на территории Смоленской области, отправлял белорусскому военнослужащему SMS-сообщение “с угрозой применения насилия” за то, что он участвовал в “пресечению массовых беспорядков со стороны группы радикально настроенных граждан по отношению к действующей власти Республики”.

Личность и местонахождение подозреваемого установили российские следователи по просьбе белорусской прокуратуры. Тем не менее, как пояснили в ведомстве, экстрадиция гражданина РФ в Беларусь невозможна.

Поэтому Генпрокуратура пошла по другому пути. “На основании Конвенции государств – участников СНГ (Содружества Независимых Государств) о правовой помощи … передала дальнейшее уголовное преследование указанного лица вместе с материалами уголовного дела компетентным органам Российской Федерации, — сообщили в надзорном ведомстве.

В итоге россияна отправили в суд, где его признали виновным в угрозе применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

«Приговором … обвиняемый признан виновным … и осужден к наказанию в виде штрафа в размере 50 тыс. российских рублей», — заявили в Генпрокуратуре РБ.

Также суд взыскал в пользу потерпевшего компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. российских рублей.