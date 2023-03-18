В РОО "Белая Русь" проголосовали за создание партии, чтобы запустить для ее членов "социальный лифт"

Опубликовано: 18.03.2023 12:41 , Обновлено: 18.03.2023

Около 1000 членов общественного объединения "Белая Русь" 18 марта прогосовали за создание из него политической партии. Председатель РОО Олег Романов заявил, что это нужно, чтобы новая партия стала для своих членов "социальным лифтом".

“Одна из важнейших функций партии - стать социальным лифтом и выдвинуть из своих рядов управленцев, лидеров общественного мнения и в целом людей, которые станут политической и иной элитой - экономической, духовной”, - поделился планами функционер.

Он пообещал для ускорения “социального лифта” ряд активностей, но не уточнил, что имеет в виду.

Другой член новосозданной, но пока не зарегистрированной партии, зампред Могилевского облисполкома Валерий Малашко заявил, что хочет чтобы она стала наследником “великого политического курса предыдущих поколений, построивших могучую страну и суверенную Беларусь”, передает Белта.