В Польше заявили, что фиксирует все больше мигрантов на границе с Беларусью

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Опубликовано: 05.03.2023 18:05 , Обновлено: 05.03.2023

Власти Польши заявили, что наблюдают рост интенсивности попыток нелегалов нарушить границу с территории Беларуси. В пятницу об этом написал уполномоченный правительства Польши по вопросам безопасности информационного пространства Станислав Жарин.

А в субботу польские пограничники поделились видеозаписью, на которой, по их словам, видны попытки нелегального пересечения границы из Беларусью в Польшу. Там заявили, что в субботу, 4 марта, в Польшу пытались незаконно проникнуть из Беларуси 130 человек. Больше всего в районе закрытого КПП Бобровники - 59 нелегалов.

Ещё 11 человек переправились через реку Свислочь. Оказалось, что там были граждане Сирии, Афганистана, Йемена и Ирака. Также польские пограничники задержали 3 помощников.

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“Иностранцы готовятся к нелегальному пересечению границы с Беларусью ещё в странах своего происхождения.Они знают, что это будет незаконная поездка, поэтому они платят организаторам, которые доставляют их к самой границе, приносят лестницы, ножницы для резки колючей проволоки и т. д”, - уверены в Погранслужбе Польши.

В пятницу поляки заявили о 68 нелегалах, пытавшихся попасть к ним в страну с территории Беларуси.

[info_b]В ГПК Беларуси эту информацию польской стороны не комментировали. По всей видимости, с ростом температуры в Беларуси, нелегальных мигрантов может стать ещё больше. [/info_b]