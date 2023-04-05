В Польше разразился скандал из-за фильма о границе Беларуси

Опубликовано: 05.04.2023 08:51 , Обновлено: 05.04.2023

Под Варшавой начались съёмки фильма о штурме границы Беларуси и Польши мигрантами из Африки и Азии. Для этого даже соорудили забор из колючей проволоки в лесу. Однако властям страны идея не понравилась.

«Нет смысла придумывать картинки, которые будут манипулятивными», — заявил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.

«Все громче и громче говорят о фильме, который теоретически должен показать, что происходило на польско-белорусской границе в 2021 году. Говорят, что съемки продолжаются. Стоит воспользоваться уже имеющимися записями. Нет смысла придумывать картинки, которыми будут манипулировать. Польша и по сей день является объектом нападений», — заявил польский чиновник.

Снимать фильм решила Агнешка Холланд, польская документалистика, а называться он будет «Зеленая граница».

Лента должна будет рассказать историю кризиса на польско-белорусской границе, кульминацией которого стала вторая половина 2021 года. Главные герои фильма – выходцы из, в том числе, Сирии и Афганистана, жители Подлясья, а также сотрудники пограничной службы Польши. «Зеленая граница» расскажет о сирийской семье, учительнице английского языка из Афганистана и молодом польском пограничнике в лесу на польско-белорусской границе, заявила сам режиссер.

Подробности о постановке Агнешка Холланд планирует раскрыть только в мае. «Мы пытаемся посмотреть на трагические события на польско-белорусской границе с разных точек зрения. Это фильм, который задает важные вопросы в контексте нашей драматической реальности», - рассказала Агнешка Холланд.

Фильм о мигрантах из Беларуси финансирует Чешский кинофонд — чешский аналог Польского института кино — государственное учреждение.

Впрочем, жители предместья Варшавы, где водрузили в качестве декораций настоящий забор из колючей проволоки, выказали свое недовольство “лицемерием” создателей фильма.

“Я был удивлен, потому что деликатность и проблемы, которые Холланд поднимает в своих фильмах, не идут рука об руку с тем, что сейчас происходит в лесу. Не было никаких признаков того, что это часть съемочной площадки. А лес - это дом для диких зверей, я сам фотографировал семью лосей в Чарново, тут ходят косули и кабаны, такая проволока для них крайне опасна”, – сказал один из местных жителей.