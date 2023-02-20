В Польше на границе с Беларусью скопилась многокилометровая очередь

Опубликовано: 20.02.2023 10:04 , Обновлено: 20.02.2023

Около 1,5 тысяч грузовиков скопилось перед польско-белорусским пограничным переходом Кукурыки - Козловичи. Среднее время ожидания составляет 53 часа, сообщили польские СМИ.

На данный момент это единственный пункт, откуда можно проехать в Беларусь и обратно грузовым автомобилям. “Вчера более 300 проездов было отмечено на польской стороне за одну смену”, - сообщил репортер Polsat News.

“Я разговаривал с водителями, это в основном люди из Восточной Европы, я разговаривал с двумя водителями из Беларуси, которые работают в польских компаниях, на них также действуют новые правила, которые говорят, что они могут пересечь польско-белорусскую границу только через этот переход”, - сообщил в эфире Polsat News Славинский.

“Водители говорят, что это тяжелая ситуация, но у них нет другого выхода”, - добавил польский репортёр. Очередь к пограничному переходу тянется уже почти до Бялой-Подляски (то есть около 38 км границы), а стоит в ней уже 1,5 тыс фур.

Водители ожидают, что очередь на границе будет только увеличиваться, поскольку ситуация на польско-белорусской линии все время обостряется.

В свою очередь, польские Пограничная и Таможенная службы пообещали увеличить количество персонала в единственном оставшемся переходном пункте для грузовых автомобилей. “На переходе в Корощине (Кукурыки - Ред) мы видим увеличение количества транспортных средств, которые ранее проезжали через Бобровники или Литву и Латвию”, – цитирует агентство PAP Михала Деруся, пресс-секретаря палаты налоговой администрации в Люблине. Многочасовые очереди также влияют на бизнес перевозчиков, перевозящих грузы на восток. Польской компании обеспокоены, что теперь белорусские и российские компании начнут перехватывать контракты, которые в течение многих лет выполнялись польскими перевозчиками.

Напомним, что белорусские власти в ответ на закрытие Варшавой пункта пропуска в Бобровниках запретили полякам въезжать через Литву и Латвию. Уже в ответ на это решение Польша пообещала ввести аналогичные ограничения для белорусских перевозчиков. Таким образом, очередь будет становиться длиннее и со стороны Беларуси.

Закрывать пункты пропуска Польша начала после того, как толпы нелегалов из Азии и Африки на территории Беларуси попытались штурмом взять границу Польши в районе пункта пропуска “Брузги”. Позднее, после вторжения России в Украину, Польша и ЕС усилили давление и ввели новые санкции в отношении властей и бизнеса Беларуси. Пункт пропуска Бобровники Польша закрыла в ответ на судебный приговор представителю сообщества поляков в Беларуси журналисту Анджею Почобуту.