В Польше двум белорусам грозит от 3 лет тюрьмы

Опубликовано: 01.02.2026 09:54 , Обновлено: 01.02.2026

В ночь с субботы (31 января) на воскресенье (1 февраля) воздушные шары вновь залетели в польское воздушное пространство с территории Беларуси, утверждает командование Вооруженных сил Польши. При этом в соседней стране уже идёт процесс над двумя белорусами по обвинениям более серьёзным, чем контрабанда.

В Минобороны (Министерство обороны) Польши назвали залёт, по всей видимости, контрабандных шаров «попыткой проверки систем ПВО (противовоздушной обороны)».

«В ночь с 31 января на 1 февраля 2026 года белорусская сторона предприняла еще одну попытку разведки и проверки реакции польских систем ПВО, которые зафиксировали вход в польское воздушное пространство объектов, похожих на воздушные шары. Полеты этих объектов отслеживались военными радиолокационными системами и не представляли угрозы безопасности воздушного пространства Польши», — говорится в заявлении.

В Беларуси официально не комментировали заявления польской стороны. Недавно в Польше уже обнаруживали остатки воздушных шаров и тысячи пачек сигарет в одном из них.

В субботу, 31 января, суд арестовал двух белорусов на три месяца по подозрению в контрабанде сигарет из Беларуси в Польшу с использованием метеорологических зондов, сообщило Подлясьеское пограничное управление в Белостоке.

При этом обвинения двум подозреваемым были предъявлены не только по статье о контрабанде. Мужчин в возрасте 37 и 39 лет обвинили по статьям Уголовно-процессуального кодекса и Закона “О специальных мерах по противодействию поддержке агрессии против Украины и защите национальной безопасности”. Им грозит наказание от трех лет лишения свободы.